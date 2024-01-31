Гвардиола: «Это не будет проблемой, если мы не продлим сотрудничество с «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли он продлевать свой контракт с клубом.

Напомним, действующее трудовое соглашение 53-летнего специалиста с английским грандом рассчитано до лета 2025 года.

«Полтора года — это очень много времени. Может быть, мы упадем, может быть, я потеряю команду. У нас есть время поговорить, посмотреть, что мы чувствуем с обеих сторон. Это не будет проблемой, если мы не продлим сотрудничество», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 43 очка после 20 сыгранных матчей.