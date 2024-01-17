Уокер: «С де Брёйне могут сравниться только Месси и Роналду»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оценил уровень полузащитника Кевина де Брёйне, который в последнем туре АПЛ принёс своей команде победу над «Ньюкаслом» (3:2), отметившись голом и ассистом.

«Я думаю, с де Брёйне могут сравниться только Месси и Роналду. Когда Кевин вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», все ощутили толчок и энергию, которую он дал команде. Когда де Брёйне получает мяч, он является лучшим игроком на поле», – цитирует Уокера City Xtra.

Напомним, де Брёйне ранее пропустил первую половину сезона из-за травмы. Матч с «Ньюкаслом» был для бельгийского полузащитника первым за долгое время.