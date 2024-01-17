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Уокер: «С де Брёйне могут сравниться только Месси и Роналду»

17 Января 2024 • 13:55 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оценил уровень полузащитника Кевина де Брёйне, который в последнем туре АПЛ принёс своей команде победу над «Ньюкаслом» (3:2), отметившись голом и ассистом.

«Я думаю, с де Брёйне могут сравниться только Месси и Роналду. Когда Кевин вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», все ощутили толчок и энергию, которую он дал команде. Когда де Брёйне получает мяч, он является лучшим игроком на поле», – цитирует Уокера City Xtra.

Напомним, де Брёйне ранее пропустил первую половину сезона из-за травмы. Матч с «Ньюкаслом» был для бельгийского полузащитника первым за долгое время.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити Кайл Уокер Кевин де Брёйне ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
17 Января 2024 в 14:14
совершенно разные амплуа игроков какой дурак их может сравнивать даже Месси с Криштиану не стоит сравнивать каждый великий в своём качестве сейчас таковым является Беллингем потом появится ещё кто то так зачем сравнивать надо просто наслаждаться ими и всё
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