​Гвардиола оценил работу Компани в «Бёрнли»

В среду «Манчестер Сити» проведёт матч чемпионата Англии против «Бёрнли». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола высказался по поводу встречи с командой Венсана Компани – экс-игрока «Сити».

«Я очень уважаю Винни и то, что он делает. Я знаю, что он пытается сделать. Иногда результаты хорошие, иногда плохие. Они очень хорошо сыграли с «Тоттенхэмом» на выезде в Кубке Англии. Нам нужно быть осторожными.

Мы думаем об одной игре. Раньше, когда у нас были хорошие результаты, было так же – по одной игре за раз. Сейчас это просто «Бёрнли», «Бёрнли», «Бёрнли» - остальное меня не волнует», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.