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​Гвардиола оценил работу Компани в «Бёрнли»

30 Января 2024 • 16:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1 1.10 X 10.50 2 20.00
31.01 22:30

В среду «Манчестер Сити» проведёт матч чемпионата Англии против «Бёрнли». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола высказался по поводу встречи с командой Венсана Компани – экс-игрока «Сити».

«Я очень уважаю Винни и то, что он делает. Я знаю, что он пытается сделать. Иногда результаты хорошие, иногда плохие. Они очень хорошо сыграли с «Тоттенхэмом» на выезде в Кубке Англии. Нам нужно быть осторожными.

Мы думаем об одной игре. Раньше, когда у нас были хорошие результаты, было так же – по одной игре за раз. Сейчас это просто «Бёрнли», «Бёрнли», «Бёрнли» - остальное меня не волнует», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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