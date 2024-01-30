Компани поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 22-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Сити» — отличная команда с лучшими игроками и топ-менеджером, и если смешать эту комбинацию, то против неё будет сложно играть.

Это лучшая команда в мире, поэтому нам просто нужно показать свою лучшую сторону в игре», - приводит слова Компани пресс-служба «Бёрнли».

«Бёрнли» на данный момент находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице.

Напомним, что поединок состоит завтра, 31 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:30 по московскому времени.