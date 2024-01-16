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Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года

16 Января 2024 • 14:51 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку не остался в стороне в голосовании за награду лучшему футболисту ушедшего года по версии ФИФА. Выбор бельгийца остановился на Лионеле Месси, который в конечном итоге стал обладателем приза.

Что касается полного списка Лукаку, на второй строчке оказался нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а тройку замкнул форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который считался основным конкурентом Месси в борьбе за награду.

Напомним, Лукаку проводит нынешний сезон на правах аренды за «Рому», которая сейчас располагается на девятом месте в Серии А. Бельгийский форвард до сих пор принадлежит лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн ещё теги

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