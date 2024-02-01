«Манчестер Сити» в прогулочном режиме переиграл «Бёрнли»

В 22-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» спокойно разобрался с аутсайдерами из «Бёрнли». Уже в дебюте Матеус Луис справа набросил мяч к воротам, и неприкрытый Хулиан Альварес головой отправил мяч в цель. Вскоре штрафной удар, Кевин де Брёйне хитро прострелил низом на Альвареса вместо навеса, и форвард с десятка метров удвоил счет. Матеус Луис раскачал защитников и плотно пробил - парировано. Сразу после перерыва Фил Фоден откатил чуть назад, и Родри метров с 17 попал в правый угол ворот - 3:0. Зеки Амдуни под углом выбежал к воротам и пробил немного выше. «Горожане» налегке играли во втором тайме, и соперник на 90-й минуте забил гол престижа. Датро Фофана прорвался к воротам справа и прострелил, а Амин аль-Дахиль неловко, но переправил мяч в сетку.

«Горожане» подвинули «Арсенал» со второго места. «Бёрнли» тоже второй, но с конца.