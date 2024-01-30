Гвардиола сообщил, что Холанн возобновил тренировочный процесс

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанн приступил к тренировкам в общей группе.

«Очевидно, он может попасть в заявку на ближайший матч. Эрлинг вернулся», — приводит слова Гвардиолы The Athletic.

Напомним, что норвежец не появлялся на поле с 9 декабря из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Холанн принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Завтра, 31 января, «Манчестер Сити» встретится с «Бёрнли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги.