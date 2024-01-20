«Манчестер Сити» назвал требования по аренде Филлипса

«Манчестер Сити» не торопится отпускать в аренду полузащитника Кэлвина Филлипса.

В подписании хавбека заинтересованы «Барселона», «Вест Хэм» и другие клубы. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, желающим арендовать англичанина придётся взять на себя основную долю его текущей зарплаты, также «горожане» потребуют отдельную компенсацию за арендный договор.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей в «Барселоне» сомневаются в подписании 28-летнего футболиста. «Манчестер Сити» придётся пойти на значительные уступки, чтобы сделка могла состояться.

Контракт Кэлвина Филлипса с действующими чемпионами Англии рассчитан до 2028 года.