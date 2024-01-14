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Гвардиола: «Манчестер Сити» снова хочет завоёвывать трофеи»

14 Января 2024 • 13:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда готова к новым трофеям.

— У меня такое ощущение, что команда снова голодна и снова хочет завоевывать титулы. Почему бы и нет? — цитирует испанского специалиста журналист Саймон Маллок.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, став чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне «горожане» уже завоевали два трофея — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сейчас у «Манчестер Сити» будет двухнедельный перерыв. Следующий матч команда Гвардиолы проведет 31 января против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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МАНЧЕСТЕР СИТИ БЁРНЛИ
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