Гвардиола: «Манчестер Сити» снова хочет завоёвывать трофеи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда готова к новым трофеям.

— У меня такое ощущение, что команда снова голодна и снова хочет завоевывать титулы. Почему бы и нет? — цитирует испанского специалиста журналист Саймон Маллок.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, став чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне «горожане» уже завоевали два трофея — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сейчас у «Манчестер Сити» будет двухнедельный перерыв. Следующий матч команда Гвардиолы проведет 31 января против «Бёрнли».