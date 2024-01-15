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«Манчестер Сити» хочет выручить за аренду Филлипса 8 миллионов евро

15 Января 2024 • 14:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

«Манчестер Сити» озвучил заинтересованным клубам требования по трансферу полузащитника Кэлвина Филлипса. За аренду до конца сезона «горожане» хотят выручить 8 миллионов евро. Об этом сообщает журналист издания ESPN Роб Доусон.

Отмечается, что «Манчестер Сити» также хочет включить обязательство выкупа в договор аренды. В руководстве считают, что такие требования вполне адекватны за 28-летнего игрока сборной Англии. Впрочем, заинтересованные клубы не намерены заключать сделку на вышеперечисленных условиях.

Филлипс в этом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл на поле всего 89 минут.

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