Алаба проголосовал за лучшего игрока года, Месси нет даже в тройке

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба принял участие в голосовании за лучшего игрока 2023 года. Обладателем премии FIFA The Best стал Лионель Месси из «Интер» Майами, который в ушедшем году выиграл в Европе только чемпионат Франции в составе «ПСЖ». Впрочем, Алаба не внёс Лионеля даже в тройку лучших.

Давид поставил на первое место Эрлинга Холанна, который в дебютном сезоне за «Манчестер Сити» установил множество рекордов и выиграл с командой АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Второе место в списке Алабы занял Родри, а третье – Кевин де Брёйне. Эти игроки тоже внесли большой вклад в успех «Манчестер Сити».