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Алаба проголосовал за лучшего игрока года, Месси нет даже в тройке

16 Января 2024 • 11:11 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.95 X 3.05 2 2.60
18.01 23:30

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба принял участие в голосовании за лучшего игрока 2023 года. Обладателем премии FIFA The Best стал Лионель Месси из «Интер» Майами, который в ушедшем году выиграл в Европе только чемпионат Франции в составе «ПСЖ». Впрочем, Алаба не внёс Лионеля даже в тройку лучших.

Давид поставил на первое место Эрлинга Холанна, который в дебютном сезоне за «Манчестер Сити» установил множество рекордов и выиграл с командой АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Второе место в списке Алабы занял Родри, а третье – Кевин де Брёйне. Эти игроки тоже внесли большой вклад в успех «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Манчестер Сити Давид Алаба Кевин де Брёйне Родри Эрнандес Эрлинг Холанн ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
16 Января 2024 в 11:18
Родри? О боже, он еще Лунина туда включил бы:))
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