Стоунс и Аканджи полностью восстановились от травм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии защитников Мануэля Аканджи и Джона Стоунса, которые не принимали участие в последних матчах из-за повреждений.

«У нас нет травм – Ману вернулся, хорошо тренируется, колено не беспокоит. Джон тоже. Это лучшая новость. Сейчас начинается важная часть сезона. Кубок Англии, Лига чемпионов не за горами и, конечно же, Премьер-лига – важно, чтобы у нас были все игроки были доступны», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Ранее испанский специалист сообщил, что норвежец Эрлинг Холанн провел полноценную тренировку в общей группе.