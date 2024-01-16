Родри: «Де Брёйне просто невероятен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился комментарием о возвращении на поле хавбека Кевина де Брёйне, который пропустил первую часть сезона из-за серьёзной травмы.

— Кевин де Брёйне просто невероятен. Даже сейчас, несмотря на отсутствие физической подготовки. У него просто талант делать на поле удивительные вещи. На мой взгляд, ранее у нас были матчи, в которых мы были лучше, но не могли забить, потому что нам не хватало Кевина, — приводит слова Родри City Xtra.

Футболист добавил, что, когда де Брёйне на поле, то чувствуется легкость. Кевин будет важен для «горожан» в ближайшие годы, заявил Родри.

После возвращения в строй 32-летний бельгиец принял участие в двух матчах, в которых забил один мяч и оформил два ассиста.