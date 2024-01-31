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Альварес стал самым молодым игроком АПЛ с дублем в день рождения

31 Января 2024 • 23:33 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бёрнли
1 1.11 X 11.50 2 22.00
2-й тайм

1 февраля «Манчестер Сити» принимает дома в рамках АПЛ одну из слабейших команд лиги, «Бёрнли». Нападающий «горожан» Хулиан Альварес в этот день отмечает свой день рождения, аргентинец уже «отпраздновал» это событие дублем в ворота оппонентов.

Как сообщает Opta Sports, аргентинец стал уже десятым по счёту игроком в истории АПЛ, который забил не менее двух раз в день своего рождения. Более того, 24-летний именинник стал самым молодым представителем из этой десятки.

Следить за текстовой трансляцией матча «Манчестер Сити» - «Бёрнли» можно на нашем портале. В данный момент в матче перерыв.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес

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