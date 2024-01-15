Оскар Бобб рассказал, как Гвардиола влияет на его игру

Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб рассказал, как главному тренеру Хосепу Гвардиоле удаётся влиять на его игру. Напомним, норвежец в семи матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги отметился одним голом и одной результативной передачей. В последнем туре Бобб принёс своей команде волевую победу над «Ньюкаслом» (3:2) на последних минутах.

«Иногда трудно описать доверие Гвардиолы. Одно из его главных посланий заключается в том, чтобы всегда быть готовым и буквально жить своей идеей. Он предвидит, когда ты можешь выйти на поле. Нужно тренироваться так, словно ты точно выйдешь в старте», – сказал 20-летний норвежец в интервью Mail Sport.