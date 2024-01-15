Филлипс надеется, что «Манчестер Сити» пойдёт на уступки и отпустит его в январе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс надеется, что ему всё же удастся покинуть команду Хосепа Гвардиолы в этом месяце. По информации от журналиста Роба Доусона, англичанин продолжает тяжело работать на тренировках и показывает профессиональное отношение к делу. Тем не менее, опорник не теряет надежд, что «горожане» пойдут на уступки в требованиях по аренде до конца сезона.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» отказывался покрывать большую часть зарплаты Филлипса, пока тот будет играть в аренде. В услугах Кэлвина были заинтересованы «Ньюкасл» и туринский «Ювентус».

Филлипс в нынешнем сезоне сыграл всего 4 матча в Английской премьер-лиге.