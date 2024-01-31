Альварес — о позиции на поле: «Самое главное для меня — получать игровые минуты»

Футболист «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о своей игре на позиции центрального нападающего.

«Я чувствую себя очень хорошо. После травмы Эрлинга я больше играю девятку, но самое главное — получать игровые минуты, а на позиции нападающего или глубже — не так важно. Самое главное — быть на поле. Это то, что мне нравится больше всего», — приводит слова Альвареса пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

В среду, 31 января, «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Бёрнли». Игра начнется в 22:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.