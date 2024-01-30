На вингера «Манчестер Сити» претендуют три клуба Чемпионшипа

Вингер «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон заинтересовал ряд английских команд. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, несколько дней назад «Уотфорд» обратился к «Манчестер Сити» по поводу аренды 20-летнего футболиста. Сообщается, что в услугах Хэмилтона заинтересованы еще два неназванных клуба Чемпионшипа. При этом отмечается, что «горожане» не планируют отпускать игрока и продолжат привлекать его к основной команде.

В текущем сезоне Хэмилтон принял участие в двух матчах под руководством Хосепа Гвардиолы, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.