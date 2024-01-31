Гвардиола высказался о роли Альвареса во второй части сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о роли нападающего команды Хулиана Альвареса во второй половине сезона.

«Ему придется конкурировать. Я вижу тренировки, я вижу много вещей и хочу, чтобы все были вовлечены в процесс. Хулиан был важен для нас в первой части сезона, так почему с этого момента все должно быть по-другому?» — сказал Гвардиола журналистам.

В нынешней кампании аргентинский футболист сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 13 мячей и стал автором десяти результативных передач.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 20 матчах.