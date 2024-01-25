Вингер «Жироны» Савио отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити»

Футболист «Жироны» Савио признался, что не связывался с «Манчестер Сити».

19-летний игрок принадлежит французскому «Труа», который, как и «Жирона», входит в структуру City Football Group. Перспективного бразильца связывают с возможным переходом в «Манчестер Сити», однако сам футболист эту информацию не подтвердил.

«На сегодняшний день у меня нет предложений от «Манчестер Сити», никаких контактов. Я полностью сосредоточен на «Жироне», хочу достичь здесь командных и индивидуальных целей», – сказал в интервью GeGlobo Савио, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.