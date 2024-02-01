Гвардиола: «Мы не контролировали игру, победа добыта лишь за счёт мастерства игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не в восторге от выступления своей команды в матче против «Бёрнли» (3:1).

«Горожане» забили три безответных мяча уже к 46-й минуте усилиями Хулиана Альвареса (дубль) и Родри. В концовке гости провели гол престижа.

«Бёрнли» – непростой соперник, эта команда никогда не сдаётся. Сегодня мы победили благодаря мастерству наших игроков. Я не могу сказать, что мы контролировали игру и были лучше во всех аспектах.

Есть ощущение, что «Бёрнли» не добился результата, которого заслуживал. Винни [Венсан Компани] – отличный тренер, что уже доказал в прошлом сезоне. Мне нравится игра его команды», – цитирует BBC Гвардиолу.