Лапорт: «Для меня Гвардиола лучший тренер в мире в тактическом плане»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт, ранее выступавший за «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Для меня Гвардиола, без сомнения, лучший тренер в мире в тактическом плане. Теперь вне команды я вижу это ещё сильнее. Тактически он лучше», — цитирует Лапорта AS.

Напомним, Лапорт выступал за «Манчестер Сити» в период с 2018 по 2023 год. В составе «горожан» испанец сумел выиграть Лигу чемпионов, а также стать пятикратным победителем чемпионата Англии.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Ранее испанский специалист работал в «Баварии» и «Барселоне».