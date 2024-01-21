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Лапорт: «Для меня Гвардиола лучший тренер в мире в тактическом плане»

21 Января 2024 • 15:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт, ранее выступавший за «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Для меня Гвардиола, без сомнения, лучший тренер в мире в тактическом плане. Теперь вне команды я вижу это ещё сильнее. Тактически он лучше», — цитирует Лапорта AS.

Напомним, Лапорт выступал за «Манчестер Сити» в период с 2018 по 2023 год. В составе «горожан» испанец сумел выиграть Лигу чемпионов, а также стать пятикратным победителем чемпионата Англии.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Ранее испанский специалист работал в «Баварии» и «Барселоне».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эмерик Лапорт Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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