Де Брёйне — в основе «Манчестер Сити» на матч с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре против «Бёрнли».

Полностью стартовый состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Эдерсон (вр), Льюис, Стоунс, Аке, Гвардиол, Родриго, Луис, Фоден, де Брёйне, Доку, Альварес.

Запасные: Ортега, Уокер, Диаш, Ковачич, Холанн, Грилиш, Силва, Гомес, Бобб.

Встреча 22-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» состоится сегодня, 31 января. Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.