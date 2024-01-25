«Жирона» скоро арендует перспективного аргентинца из «Манчестер Сити»

Каталонская «Жирона» в обозримом будущем может пополнить свои ряды одним из самых талантливых аргентинских футболистов. Речь идёт о нападающем Клаудио Эчеверри, который недавно официально перебрался в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта».

«Горожане» заплатили за аргентинца 14,5 миллионов евро и оставили его в «Ривер Плейте» до декабря на правах аренды. В зимнее трансферное окно 2025 года Эчеверри с большой долей вероятности окажется в «Жироне», которая принадлежит владельцам «Манчестер Сити».

Напомним, сейчас «Жирона» лидирует в Ла Лиге с отрывом в одно очко от мадридского «Реала». У клуба есть хорошие шансы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.