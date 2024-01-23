Стало известно, когда сможет сыграть Холанн

В «Манчестер Сити» ждут скорого возвращения на поле нападающего Эрлинга Холанна.

23-летний футболист не играет из-за травмы с начала декабря. Как сообщает журналист Пол Хёрст, звёздный норвежец продолжает реабилитацию, и его появление на поле в предстоящем матче Кубка Англии против «Тоттенхэма» (26 января) считается маловероятным. При этом, по данным источника, форвард вполне может попасть в заявку на следующий поединок Премьер-лиги против «Бёрнли», который состоится 31 января.

В активе Эрлинга Холанна 19 забитых мячей и пять результативных передач в 22 играх за «Манчестер Сити» в текущем сезоне.