Гвардиола рассказал, собирается ли покидать «Манчестер Сити» в обозримом будущем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах на будущее. Напомним, у испанского специалиста летом 2025 года истекает контракт с английским клубом.

«В данный момент я всё ещё хорошо чувствую себя в «Манчестер Сити». Разумеется, в один день всё закончится, но сейчас я об этом не думаю», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Гвардиола работает во главе «Манчестер Сити» с 2016 года. С тех пор специалист пять раз побеждал в чемпионате Англии. Тренер в прошлом сезоне также выиграл для клуба Лигу чемпионов, которая стала третьей в карьере самого Хосепа.