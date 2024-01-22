Фердинанд назвал чемпиона АПЛ-2023/24

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился комментарием о том, какой клуб выиграет золотые медали АПЛ в текущем сезоне.

— Победителем станет «Манчестер Сити». «Горожане» станут чемпионами в четвертый раз подряд и сделают это уверенно, — цитирует Фердинанда TBR Football.

На данный момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», который за 21 тур набрал 48 очков. На второй позиции располагается «Манчестер Сити», в копилке которого 43 балла после 20 матчей. Столько же очков у «Арсенала» (3-е место) и «Астон Виллы» (4-е место).

В ближайшем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с «Бёрнли». Встреча пройдет 31 января.