Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал чемпиона АПЛ-2023/24

22 Января 2024 • 18:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился комментарием о том, какой клуб выиграет золотые медали АПЛ в текущем сезоне.

— Победителем станет «Манчестер Сити». «Горожане» станут чемпионами в четвертый раз подряд и сделают это уверенно, — цитирует Фердинанда TBR Football.

На данный момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», который за 21 тур набрал 48 очков. На второй позиции располагается «Манчестер Сити», в копилке которого 43 балла после 20 матчей. Столько же очков у «Арсенала» (3-е место) и «Астон Виллы» (4-е место).

В ближайшем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с «Бёрнли». Встреча пройдет 31 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд

Новости по матчу

Сегодня, 22 Января
18:15
Фердинанд назвал чемпиона АПЛ-2023/24
11:15
«Барселона» далека от трансфера Филлипса, в гонке лидирует лондонский клуб
21 Января
02:22
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с де Брёйне на фоне интереса из Саудовской Аравии
00:46
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити» 1
20 Января
22:00
«Манчестер Сити» назвал требования по аренде Филлипса
21:22
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
20:39
Две суперзвезды АПЛ – главные цели саудовских клубов на лето
20:29
Деку считает, что «Барселоне» будет трудно оформить подписание Филлипса
10:36
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер полузащитника «Манчестер Сити»
05:32
«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Тоттенхэма» 1
03:40
Уокер: «Я хотел бы играть с Месси»
18 Января
16:25
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
16:17
Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера 1
00:20
Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги
17 Января
22:40
Деку намерен привести в «Барселону» полузащитника «Манчестер Сити»
15:54
«Он знает, насколько эта работа тяжёлая» – Хави поблагодарил Гвардиолу за поддержку
13:55
Уокер: «С де Брёйне могут сравниться только Месси и Роналду» 1
16 Января
19:34
Родри: «Де Брёйне просто невероятен»
16:40
В «Манчестер Сити» приняли решение по Бальде
15:33
Облак выбрал лучшего игрока года, словенец включил в топ-3 своего бывшего одноклубника
14:51
Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года
14:39
Неймар выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном
11:53
Фалькао проголосовал за лучшего игрока года, в топ-3 – два его бывших одноклубника
11:44
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
11:18
Доннарумма выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном
11:11
Алаба проголосовал за лучшего игрока года, Месси нет даже в тройке 2
11:02
Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»
10:55
Месси, Мбаппе или Холанн? Голос хавбека «Реала» Вальверде оказался неожиданным
15 Января
18:30
Кварацхелия — в шорт-листе «Манчестер Сити» 1
15:34
Мюллер сравнил Кейна с Холанном
14:06
«Манчестер Сити» хочет выручить за аренду Филлипса 8 миллионов евро
13:51
Филлипс надеется, что «Манчестер Сити» пойдёт на уступки и отпустит его в январе
12:15
Оскар Бобб рассказал, как Гвардиола влияет на его игру
14 Января
13:23
Гвардиола: «Манчестер Сити» снова хочет завоёвывать трофеи»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.01.24 в 22:45
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.68 3.85 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед»
18:15 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал чемпиона АПЛ-2023/24
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой
16:57 · Англия. Премьер-лига
Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию
16:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» возобновил интерес к одноклубнику Миранчука
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» определит новый спортивный директор
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
16:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может купить звезду «Жироны» за небольшие деньги
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» связался с «Арсеналом» для трансфера полузащитника
16:32 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино надеется на помощь фанатов «Челси»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино ответил на вопрос о трансферах
16:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, продаст ли «Челси» Брою
16:20 · Англия. Премьер-лига
​Салах возвращается в «Ливерпуль» - заявление
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вновь лишился важного игрока, на этот раз в лазарете оказался защитник
Все новости
Рекомендуем