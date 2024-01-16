Фалькао проголосовал за лучшего игрока года, в топ-3 – два его бывших одноклубника

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао принял участие в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

На первое место в своём списке колумбиец поставил Лионеля Месси, который стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». На вторую строчку Фалькао поставил нападающего парижан Килиана Мбаппе, а тройку замкнул Бернарду Силва из «Манчестер Сити», который выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Напомним, что с Мбаппе и Силвой колумбийский форвард ранее выступал за французский «Монако». В настоящее время 37-летний Радамель играет в Испании за «Райо Вальекано».