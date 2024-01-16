Доннарумма выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выбрал лучшего футболиста 2023 года. Итальянский вратарь принял участие в голосовании за награду FIFA The Best.

На первое место Доннарумма поставил своего бывшего партнёра по «ПСЖ» в лице Лионеля Месси, который в итоге и выиграл награду. На второй строчке в списке Джанлуиджи оказался его нынешний партнёр по команде Килиан Мбаппе. Тройку же замкнул нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который закончил прошлый сезон в качестве лучшего бомбардира АПЛ и Лиги чемпионов.

Напомним, победа Месси на чемпионате мира 2022 года не учитывалась при голосовании за награду FIFA The Best.