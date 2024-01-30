Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес в последние месяцы смог убедить перебраться на «Камп Ноу» трёх топ-игроков. Клуб находился в активных поисках нового полузащитника, поэтому Хави вышел на связь и получил согласие на трансфер от Мартина Субименди, Йозуа Киммиха и Бернарду Силвы.

Впрочем, как сообщает Cadena SER, спортивный директор «Барселоны» Деку забраковал все сделки по той причине, что клуб не может себе их позволить из-за финансовых проблем.

Напомним, Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5) официально объявил о том, что покинет «Барселону» в конце нынешнего сезона.