Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы хотел бы переманить в свои ряды защитника каталонской «Барселоны» Пау Кубарси. Как сообщает Diario AS, испанский специалист уже давно следит за 17-летним центрбеком.

Впрочем, «Манчестер Сити» будет трудно оформить трансфер Кубарси, так как у футболиста есть действующий контракт до 2026 года. В этом сезоне Пау провёл всего два матча за «Барселону» во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей в Кубке Испании против «Унионистас».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого защитника в полтора миллиона евро.