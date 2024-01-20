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Уокер: «Я хотел бы играть с Месси»

20 Января 2024 • 03:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, с кем из футболистов хотел бы выступать за одну команду.

33-летний англичанин назвал Лионеля Месси, ныне представляющего цвета «Интер Майами».

«Я хотел бы играть с Месси. То, что о нём говорит Пеп, его особая аура на поле... Я обсуждал Лео с Хулианом Альваресом, расспрашивал о том, что он привносит в команду. Мне доводилось противостоять Месси на поле, что я тоже считаю большой удачей, но играть в одной команде с ним – это, полагаю, нечто особенное», – приводит Barca Universal слова Уокера.

Напомним, что Лионель Месси покинул Европу летом прошлого года, перебравшись из «ПСЖ» в «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Кайл Уокер Интер Майами ещё теги

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