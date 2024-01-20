Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро может вернуться в «Манчестер Сити».

24-летний испанец стал одним из ключевых игроков команды Анге Постекоглу в текущем сезоне. Успехи футболиста не осталось незамеченными: по информации Football Insider, Порро попал в сферу интересов «Манчестер Сити», в котором числился на старте карьеры. Если верить слухам, рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола видит в своём соотечественнике долгосрочную замену Кайлу Уокеру.

Педро Порро принадлежал «Манчестер Сити» с 2019 по 2022 год, а затем, так и не дебютировав за первую команду, был продан в лиссабонский «Спортинг». Нынешняя стоимость лидера «шпор», согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.