Деку считает, что «Барселоне» будет трудно оформить подписание Филлипса

В «Барселоне» сомневаются в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

Как стало известно на днях, «сине-гранатовые» надеются арендовать 28-летнего игрока до конца текущего сезона. По заявлениям инсайдера Маттео Моретто, переговоры между клубами пока не ведутся, а спортивный директор «Барселоны» Деку, высоко оценивающий способности хавбека, сомневается в сделке из-за финансовых трудностей клуба.

Отмечается, что Филлипс находится в отличных взаимоотношениях с футболистом «Барселоны» Рафиньей, что может несколько повысить шансы на успех в переговорах.

Стоимость англичанина оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. Интерес к нему также проявляет «Вест Хэм».