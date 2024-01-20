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Деку считает, что «Барселоне» будет трудно оформить подписание Филлипса

20 Января 2024 • 20:29 Комментировать
Бетис
...
Барселона
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Через 22 ч. 50 мин.

В «Барселоне» сомневаются в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

Как стало известно на днях, «сине-гранатовые» надеются арендовать 28-летнего игрока до конца текущего сезона. По заявлениям инсайдера Маттео Моретто, переговоры между клубами пока не ведутся, а спортивный директор «Барселоны» Деку, высоко оценивающий способности хавбека, сомневается в сделке из-за финансовых трудностей клуба. 

Отмечается, что Филлипс находится в отличных взаимоотношениях с футболистом «Барселоны» Рафиньей, что может несколько повысить шансы на успех в переговорах.

Стоимость англичанина оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. Интерес к нему также проявляет «Вест Хэм».

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Барселона Деку Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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