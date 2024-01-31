Гвардиола: «Де Брёйне уже показал на поле, что является лидером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил лидерские качества полузащитника Кевина де Брёйне, который пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы.

«Де Брёйне уже показал на поле, что является лидером. Это не тот игрок, который много говорит перед матчами, но он показывает свои лидерские качества, когда выходит на поле. У нас было много игроков с выдающимся характером и личностью. Кевин является одним из них», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги на счету 32-летнего де Брёйне один гол и результативная передача в двух матчах.