Холанн сыграл свой первый матч в 2024 году

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вернулся на поле после травмы.

Свой последний до сегодняшнего дня матч за «горожан» норвежец провёл 6 декабря – тогда команда минимально уступила «Астон Вилле». Долгожданное возвращение 23-летний звезды состоялось в поединке против «Бёрнли». Хосеп Гвардиола выпустил форварда на 71-й минуте вместо Кевина де Брёйне при счёте 3:0, и в оставшееся время гости сумели отыграть один мяч. Холанн успел дважды пробить по воротам, но в створ так и не попал.

В активе Эрлинга Холанна 19 забитых мячей и пять голевых передач в 23 играх нынешней кампании за «Манчестер Сити».