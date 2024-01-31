Гвардиола не исключил, что Холанн выйдет в стартовом составе в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о состоянии нападающего Эрлинга Холанна.

Ранее испанский специалист сообщил, что норвежский форвард залечил травму и попадет в заявку на игру с «Бёрнли».

«Он провел шесть тренировок подряд и чувствует себя хорошо. Для нас это лучшая новость. Никакой боли. Но прошло два месяца, он потерял игровой ритм. Но, возможно, он будет хорош с самого начала и до конца матча, а может быть, выйдет только на последние минуты. Посмотрим», — сказал Гвардиола журналистам.

В текущем сезоне Холанн появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал пять ассистов.

Игра между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» пройдет 31 января. Старт поединка запланирован на 22:30 по мск.