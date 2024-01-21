«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с де Брёйне на фоне интереса из Саудовской Аравии

В «Манчестер Сити» надеются продлить контракт полузащитника Кевина де Брёйне.

Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона. По информации английских СМИ, грядущим летом звёздного бельгийца попробуют переманить саудовские клубы, чего, конечно, не хотели бы в «Манчестер Сити». Как сообщает Mirror, руководство «горожан» готово предложить де Брёйне новый договор, рассчитанный до 2026 года.

Отмечается, что зарплата хавбека в случае переезда в Саудовскую Аравию может составить более 1 млн евро в неделю.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 млн евро.