Месси, Мбаппе или Холанн? Голос хавбека «Реала» Вальверде оказался неожиданным

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде определил своего победителя награды FIFA The Best. Голос уругвайского хавбека пришёлся на лучшего бомбардира в истории каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, что помогло аргентинцу завоевать приз.

На второе место Вальверде поставил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого активно связывают с переходом в «Реал». Тройку Федерико замкнул Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.

Напомним, заслуги игроков в 2022 году не учитывались в голосовании за награду FIFA The Best.