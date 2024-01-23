Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жоау Канселу и Жоау Фелиша, ответил на вопрос о будущем своих клиентов.

Оба португальских футболиста арендованы «Барселоной» до конца текущего сезона. Канселу принадлежит «Манчестер Сити», а Фелиш – мадридскому «Атлетико». В случае с обоими игроками сделка не включает в себя опцию выкупа, поэтому «сине-гранатовым» придётся отдельно согласовывать условия трансфера крайнего защитника и нападающего, если это потребуется.

По словам Мендеша, каталонский гранд действительно заинтересован в выкупе португальцев: «Барселона» хочет подписать Жоау Фелиша и Жоау Канселу на постоянной основе», – подтвердил агент.