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Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»

23 Января 2024 • 03:35 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.50 2 2.45
24.01 23:30

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жоау Канселу и Жоау Фелиша, ответил на вопрос о будущем своих клиентов.

Оба португальских футболиста арендованы «Барселоной» до конца текущего сезона. Канселу принадлежит «Манчестер Сити», а Фелиш – мадридскому «Атлетико». В случае с обоими игроками сделка не включает в себя опцию выкупа, поэтому «сине-гранатовым» придётся отдельно согласовывать условия трансфера крайнего защитника и нападающего, если это потребуется.

По словам Мендеша, каталонский гранд действительно заинтересован в выкупе португальцев: «Барселона» хочет подписать Жоау Фелиша и Жоау Канселу на постоянной основе», – подтвердил агент.

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