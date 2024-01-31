Гвардиола рассказал, в каком случае де Брёйне и Фоден могут играть вместе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, могут ли Кевин де Брёйне и Фил Фоден находиться на поле одновременно.

«Например, когда соперники играют в пять защитников, мы могли бы это реализовать. Но если мы играем против атакующей команды, то нам приходится опускаться и играть глубже. В таком случае мы должны изменить рисунок», — сказал Гвардиола журналистам.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 43 очка.

31 января «горожане» сыграют с «Бёрнли». Встреча 22-го тура АПЛ должна стартовать в 22:30 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.