«Барселона» всё ещё не исключает трансфер полузащитника «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» не сдаётся в попытках заполучить опорного полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от журналиста Фернандо Поло, 28-летний англичанин является главной трансферной целью «сине-гранатовых» на январь.

Отмечается, что «Барселона» хочет оформить сделку на правах аренды с возможностью выкупа. При этом «сине-гранатовые» хотят, чтобы часть зарплаты футболиста платил «Манчестер Сити». Вероятность трансфера пока низкая, но переход Филлипса в «Барселону» всё ещё нельзя исключать.

Напомним, Кэлвин хочет получить регулярную игровую практику перед стартом Евро-2024.