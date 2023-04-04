Маслов заявил, что Путь регионов — ещё одна возможность для «Спартака» добраться до Кубка России

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о шансах команды завоевать Кубок России. 4 апреля «красно-белые» проиграли «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ и по сумме двух матчей (1:1, 1:2) вылетели в Путь регионов.

«Путь регионов рассматриваю как еще одну возможность добраться до Кубка. Честно говоря, даже не знаю, какие там остались команды, но все возможно», — передает слова Маслова Sport24.

По мнению игрока, выступать в верхней сетке легче, ведь тогда у тебя есть право на ошибку, которым, к сожалению, воспользовался «Спартак».

В нынешнем сезоне 22-летний Маслов провел 19 матчей с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал два голевых паса.