Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Маслов заявил, что Путь регионов — ещё одна возможность для «Спартака» добраться до Кубка России

04 Апреля 2023 • 20:40 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о шансах команды завоевать Кубок России. 4 апреля «красно-белые» проиграли «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ и по сумме двух матчей (1:1, 1:2)  вылетели в Путь регионов.

«Путь регионов рассматриваю как еще одну возможность добраться до Кубка. Честно говоря, даже не знаю, какие там остались команды, но все возможно», — передает слова Маслова Sport24.

По мнению игрока, выступать в верхней сетке легче, ведь тогда у тебя есть право на ошибку, которым, к сожалению, воспользовался «Спартак».

В нынешнем сезоне 22-летний Маслов провел 19 матчей с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал два голевых паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
3.15 3.35 2.34
Видео
Окончен после пенальти
Динамо Москва Динамо Москва
Акрон Акрон
0
0
1.38 5.00 8.40
Видео
05.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
21:58 · Кубок России
Вратарь «Акрона» Волков: «С «Динамо» потяжелее было, чем с «Локомотивом»
21:56 · Кубок России
Радимов – о Захаряне: «Так деградировать за один год - это просто невозможно»
21:49 · Кубок России
Егорычев — о победе над «Спартаком»: «Все отработали на максимум»
21:36 · Кубок России
Бушманов: «Нельзя сказать, что «Спартак» провально играет»
21:29 · Кубок России
Гладилин: «Отсутствие Джикии и Промеса повлияло на игру «Спартака»
21:24 · Кубок России
Парфёнов: «Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдёшь до финала Кубка России»
21:15 · Кубок России
Парфёнов – об игре со «Спартаком»: «У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков»
21:10 · Кубок России
Агент рассказал, что означал жест Кейта Бальде после гола в ворота «Урала»
21:10 · Кубок России
Полузащитник «Динамо» Норманн рассказал о своём состоянии
21:00 · Кубок России
Ещенко – о Кубке России: «Думаю, доберёмся до финала»
20:58 · Кубок России
Генич: «Кто-нибудь скажет игрокам «Динамо», что ворота 7 метров в ширину?»
20:58 · Кубок России
ЦСКА – «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России – 5 апреля 2023
20:51 · Кубок России
Созин: «Мне позвонили десятки болельщиков с просьбой объяснить регламент Кубка России»
20:41 · Кубок России
«Сказочники»: Канчельскис посмеялся над «Спартаком»
20:40 · Кубок России
Маслов заявил, что Путь регионов — ещё одна возможность для «Спартака» добраться до Кубка России
Все новости