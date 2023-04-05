Дарвин — об игре «Спартака»: «Что-то надломилось, у футболистов не горят глаза»

Экс-голкипер «Спартака» Юрий Дарвин оценил игру «красно-белых» в матче полуфинала Кубка России против «Урала» (1:2).

«Команда выглядела тяжеловато. Когда она только начала играть под руководством Гильермо Абаскаля, был веселый футбол. А теперь не хватает легкости и азарта. У игроков не горят глаза. Нельзя сказать, что у «Спартака» очень плотный график, но что-то надломилось», — приводит слова Дарвина Bobsoccer.

По мнению эксперта, на результаты «Спартака» влияют травмы и дисквалификации, команда давно не играла два матча подряд без изменений в стартовом составе.

«Красно-белые» проиграли «Уралу» в 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ по сумме двух встреч (1:1, 1:2) опустились в Путь регионов. Соперник «Спартака» определится позже в жеребьевке.