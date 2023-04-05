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Кубок России

Уткина впечатлили матчи Кубка России

05 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Известный журналист Василий Уткин поделился своими впечатлениями от прошедших матчей Кубка России.

Напомним, во вторник «Урал» выбил «Спартак» из верхней части турнирной сетки, а «Акрон» прошёл «Динамо» в нижней части турнирной сетки.

«Кубок - главный турнир в стране. Публика, эмоции, слава «Уралу», слава «Акрону!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В среду в Кубке России будут играть ЦСКА и «Крылья Советов». Команды разыграют путёвку в финал верхней части турнирной сетки. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Василий Уткин Акрон
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