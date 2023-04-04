Посещаемость матча «Урал» - «Спартак» подчеркивает проблему Fan ID

Во вторник вечером проходит кубковый матч между «Уралом» и «Спартаком». На трибунах в Екатеринбурге присутствуют 24 778 зрителей. Эту игру посетило больше болельщиков, чем было на семи последних матчах «Урала» в Премьер-лиге вместе взятых (22 772 человека). На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Стоит сказать, что матчи Кубка России (до финала) можно посещать без карты болельщика. Что касается РПЛ, то наличие такой карты обязательно.

Ранее стали известны детали проекта упрощения Fan ID. Получить карту болельщика будет проще детям, инвалидам и пенсионерам.