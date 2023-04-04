Глава Екатеринбурга Орлов рассказал, какой счёт устроит «Урал» в матче со «Спартаком»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Урал» примет на своём поле «Спартак». Напомним, что первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Мы желаем победы нашему клубу. Нас устроит счёт 2:1», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что московский клуб является действующим победителем турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша «красно-белые» одолели «Динамо» (2:1).

В другой полуфинальной паре Кубка России отношения между собой выясняют ЦСКА и «Крылья Советов». Матч между этими командами состоится завтра, 5 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.