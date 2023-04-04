Ещенко – о Кубке России: «Думаю, доберёмся до финала»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о ситуации «красно-белых» в Кубке России, в которой они оказались после гостевого поражения от «Урала» со счётом 1:2 (счёт двух матчей – 2:3).

«Конечно, расстроен результатом, но шансы же ещё есть. Ничего, думаю, доберёмся до финала. С чем связан такой спад команды? Надо находиться внутри команды, чтобы понимать это», - приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Московский коллектив, уступив екатеринбургской команде, отправился из Пути РПЛ в Путь регионов национального кубкового соревнования. Его представителями в данный момент являются «Динамо», «Акрон», «Ростов» и «Краснодар».