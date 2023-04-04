Урал - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Урал» и «Спартак» проведут ответный полуфинальный матч в кубковом Пути РПЛ. Несмотря на разницу в классе, команды в 2023 году показывают практически идентичные результаты по итогам каждого игрового дня. Коллектив Виктора Ганчаренко в последних поединках уступил «Зениту» с «Динамо», а его соперник также крайне редко побеждает. Добавим, что первый матч завершился со счетом 1:1.

В 17:00 начнется показ игры на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.