Чернов: «Будем полны решимости взять реванш у «Урала» в финале»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (1:2).

- В перерыве Руслан Литвинов сказал, что первый тайм не получился, что очень многое из того, что было задумано, не вышло. Например, розыгрыш мяча из штрафной площади. Во втором тайме удалось исправить, но потом моменты снова пропали. У тебя есть объяснение того, что произошло во втором тайме?

- В целом, я думаю, после гола хотели развить свой успех, понимали, что если быстро забьем, то все равно эмоциональный фон будет на нашей стороне. Но такие фантастические голы у них случаются. Но ничего страшного. Можно поздравить с победой, сыграем на один матч больше.

- Путь регионов - это легкий путь для «Спартака», или сейчас уже не осталось легких соперников?

- Не осталось легких соперников, но мы просто хотим быть в финале. Это наша главная цель на сезон, поэтому я не знаю, кто там следующий будет, но мы будем полны решимости взять реванш у «Урала» в финале.