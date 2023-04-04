Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Чернов: «Будем полны решимости взять реванш у «Урала» в финале»

04 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен
Защитник «Спартака» Никита Чернов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (1:2).

- В перерыве Руслан Литвинов сказал, что первый тайм не получился, что очень многое из того, что было задумано, не вышло. Например, розыгрыш мяча из штрафной площади. Во втором тайме удалось исправить, но потом моменты снова пропали. У тебя есть объяснение того, что произошло во втором тайме?

- В целом, я думаю, после гола хотели развить свой успех, понимали, что если быстро забьем, то все равно эмоциональный фон будет на нашей стороне. Но такие фантастические голы у них случаются. Но ничего страшного. Можно поздравить с победой, сыграем на один матч больше.

- Путь регионов - это легкий путь для «Спартака», или сейчас уже не осталось легких соперников?

- Не осталось легких соперников, но мы просто хотим быть в финале. Это наша главная цель на сезон, поэтому я не знаю, кто там следующий будет, но мы будем полны решимости взять реванш у «Урала» в финале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
3.15 3.35 2.34
Видео
55 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Акрон Акрон
0
0
1.38 5.00 8.40
Видео
05.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
20:40 · Кубок России
Маслов заявил, что Путь регионов — ещё одна возможность для «Спартака» добраться до Кубка России
20:37 · Кубок России
Чернов – о поражении от «Урала»: время собраться
20:33 · Кубок России
Кечинов считает, что «Уралу» повезло в матче со «Спартаком»
20:31 · Кубок России
Тихонов оценил гол Сунгатулина в ворота «Спартака»
20:27 · Кубок России
Маслов: Команды стали по-другому играть против «Спартака»
20:16 · Кубок России
Кейта Бальде: «Спартак» продолжает бороться, потому что мы — команда»
20:13 · Кубок России
Президент «Урала» отреагировал на победу над «Спартаком»
20:08 · Кубок России
Футболистам «Урала» не увеличат премиальные за проход «Спартака»
20:08 · Кубок России
Кейта Бальде: «Гол — это хорошо, но главное, чтобы выигрывала команда»
19:55 · Кубок России
Сунгатулин: «Спартак» — это мой бывший клуб, я даже не знал, как отпраздновать гол»
19:52 · Кубок России
Зарема высказалась о поражении «Спартака» от «Урала»
19:45 · Кубок России
Эммерсон: «Урал» тщательно разобрал игру «Спартака»
19:44 · Кубок России
Бушманов считает «Спартак» одним из фаворитов Кубка России
19:36 · Кубок России
Игроки «Урала» не получат премиальные за победу над «Спартаком»
19:32 · Кубок России
Широков: «Спартак» может через Путь регионов всё равно пройти»
Все новости